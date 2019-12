Antioquia sigue ante un fragoso camino en Derechos Humanos

A William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, la muerte de un compañero le opacó los primeros días de Navidad. El 19 de noviembre un grupo de hombres armados tocó la puerta de la casa de Walter Rodríguez en la vereda San Miguel y se lo llevaron sin decir a dónde. Su cuerpo sin vida en medio de la vereda La Esmeralda mostraría el destino final de esa visita que apagó la vida de uno de los líderes de la asociación.

Llegó el miércoles. Eran las 9 de la mañana y tenía una reunión con los líderes campesinos. Walter no llegó, pero sí la noticia de su asesinato por un actor armado que aún no logran identificar. “Uno está en riesgo todos los días, sobre todo en un territorio donde ha habido desplazamientos y masacres”, relata. Ese caso no ha sido el único del último mes: el 6 de diciembre también fue asesinado el líder veredal Humberto Londoño.

Ante casos como esos el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y doce actores de la sociedad civil, entre líderes sociales, defensores ambientales y grupos sindicales, presentaron ayer un informe con el panorama en Derechos Humanos en el departamento.

La coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, Nathaly Tobar, fue la encargada de enlazar los reportes de las organizaciones. Para Tobar la situación no se puede ver entre blancos y negros, sino que “es necesario analizarlo con un enfoque territorial para tener una lectura de las dinámicas que confluyen en los territorios”.