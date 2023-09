“Centenares de personas me saludaron”: Benedetti negó que lo hayan abucheado en el partido de Colombia

En medio del ruido que se generó en torno a la conflictiva situación, el exembajador se pronunció para defender que no se trató de un abucheo dirigido hacia él o de un problema, c omo el que sí tuvo el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico.

En su caso, Benedeti aclaró que solo tuvo una fricción con otro aficionado que estaba detrás de él y que al parecer lo insultó delante de su hijo menor de edad. Ante esta situación el político planteó que los demás asistentes se solidarizaron con él.

Incluso el también aliado del presidente Gustavo Petro aclaró que llegó al estadio Metropolitano dos horas antes de que empezara el partido y no tuvo ninguna discusión más allá del encontrón con el sujeto que lo habría insultado.

“Para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y nadie me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto”, dijo el exembajador.