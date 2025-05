La reunión se da meses después del accidentado Consejo de Ministros en el que, entre otras, Márquez le dijo directamente al presidente Petro que no compartía el nombramiento de Benedetti. “No puedo compartir, aunque la respeto, su decisión de nombrar en ese cargo a Armando Benedetti”, dijo en ese entonces.

Frente a ello, el hoy ministro ratificó que él “siempre” ha tenido un bien ambiente y para que haya pelea “alguien tiene que subirse al ring. Yo todavía no me he subido en ningún ring”, agregó, insistiendo en que “hay buen ánimo” por parte de la vicepresidenta para avanzar en la reglamentación para garantizar que las comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana, así como fomentar su desarrollo económico y social.