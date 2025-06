El ultrametal de Medellín y la trayectoria de Tenebrarum

“Pero esto no sucedía en todos los barrios ―agrega David―. Algunas zonas como Laureles, Conquistadores y El Poblado estaban exentas de dichas presiones, o eran menos intensas. Las persecuciones se intensificaban más en las llamadas comunas o barrios populares”. Esto, sin duda, añadía un componente adicional de discriminación social.

David Rivera Velásquez nació en 1972, en el seno de una familia musical, siendo el mayor de tres hermanos. Su padre, Alonso, es guitarrista con formación clásica, ejecutor de instrumentos andinos y compositor de música colombiana. Su madre, Blanca, es mezzosoprano. La música los unió y con el tiempo formaron el dueto Pampa y Cielo, que hoy cuenta con más de cincuenta años de trayectoria artística.

Desde los cuatro años, David mostró una profunda fascinación por la música. Así lo recuerda al evocar el día en que don Alonso y doña Blanca fueron a matricularlo al Jardín Infantil Colombo Italiano, donde él empezó a golpear con fuerza un piano que había cerca.

Un año después, sus padres lo llevaron a tomar clases de iniciación musical en la Biblioteca Pública Piloto, con el maestro Elkin Álvarez. Posteriormente, a la edad de ocho años, mientras veía Música para todos —un programa de televisión dominical patrocinado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá— trasmitieron un especial para violín y orquesta, interpretado por el maestro colombo-austriaco Frank Preuss. “Desde ese momento quedé encantado con la majestuosidad del violín, con ese instrumento que se tocaba con un palito (el arco)”, anota David.

Fue entonces cuando les dijo a sus padres que quería aprender a tocar violín, así que lo matricularon en el conservatorio de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, donde recibió sus primeras clases con la profesora Ruth Stella Álvarez.

David no recuerda cómo, un día cualquiera de 1984, cuando tenía 12 años y cursaba séptimo grado en el Colegio Universidad Pontificia Bolivariana, llegó a sus manos un casete TDK. Una vez en casa, lo primero que hizo fue ponerlo a sonar en el equipo de sonido. “Me estalló la cabeza inmediatamente” ―rememora. Lo que sí recuerda con claridad es que allí estaban grabadas cuatro canciones del Kill ‘Em All, de Metallica; cuatro más del Show No Mercy, de Slayer; dos del Black Metal, de Venom; otras dos del Metamorfosis, de Barón Rojo; y finalmente, un tema de la agrupación Bitch. “Esa cinta magnetofónica, portadora de sonidos distorsionados, se convirtió en un objeto sagrado para mí. Gracias a este casete nació mi amor por el metal, un amor que perdura hasta el día de hoy”, puntualiza.