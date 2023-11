Gobierno Petro asegura que ya arrancó el operativo para liberar al padre de Luis Díaz

“Eso está en manos de ellos y confiamos en que sea pronto (...) seguramente hubo problemas, pero confiamos en que se puedan desenredar, la cuestión va por buen camino”, dijo Patiño en declaraciones que recoge Noticias RCN.

Sin embargo, previamente el propio Patiño aseguró que este martes se debía hacer la liberación “del señor Díaz, no hay ningún pretexto para que no lo hagan”. Sin embargo, dicha liberación no se efectuó ayer.

El jefe negociador había explicado que el alegato del Frente Norte del ELN para no liberar a Luis Manuel Díaz, padre del deportista, se acabó con la salida el lunes de las tropas del área en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, donde se cree estaría retenido.

“El último pretexto que tenían para no liberarlo era la militarización de la zona y ahora ya no tiene ningún pretexto”, argumentó el jefe negociador, quien aseguró que en este momento la interlocución con el ELN solo gira alrededor de esa liberación.