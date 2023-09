Tras ese arribo al país, Char divulgó un comunicado en la red social X (antes Twitter), en donde insistió en que demostrará su inocencia ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y defendió que no ha estado prófugo de la justicia .

“Con la cabeza en alto y el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer”, apuntó Char.

Además, el excongresista de Cambio Radical aclaró las razones por las que se encontraba en Estados Unidos y no había regresado a Colombia, situación por la cual la Corte Suprema decidió solicitar a las autoridades internacionales que colaborar con su captura.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los Estados Unidos por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, explicó el investigado.