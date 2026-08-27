Asesinaron a intendente de la Sijín durante operativo por triple homicidio en Bogotá

El intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas murió la noche del miércoles 26 de agosto durante un operativo en la invasión de La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El uniformado resultó herido en un intercambio de disparos con presuntos responsables de un triple homicidio. Pinilla Cárdenas participaba junto con otros agentes en la búsqueda y verificación de los posibles responsables de los asesinatos, que, según las autoridades, estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro médico, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

Así ocurrió el enfrentamiento en Ciudad Bolívar

Los hechos se desencadenaron después del asesinato de tres personas en la invasión de La Carbonera. Tras conocer el triple homicidio, los investigadores de la Sijín se desplazaron hasta el sector para adelantar las labores de verificación y ubicar a los posibles responsables. De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante estas labores los uniformados se enfrentaron con personas que serían responsables de los asesinatos. “En medio de la búsqueda y la reacción policial de los responsables de ese triple homicidio, en el momento en que uniformados de la SIJIN hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato”, explicó el oficial. Durante el intercambio de disparos, Pinilla Cárdenas fue impactado y posteriormente trasladado a un centro médico. “Lamentablemente, uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital”. Entérese: Asesinan a un patrullero de la Policía en un tiroteo en Cundinamarca

Tres personas fueron capturadas

Luego del enfrentamiento, la Policía informó la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego. Las autoridades investigan si los detenidos estarían relacionados con el triple homicidio y con la muerte del intendente. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que las operaciones continúan para localizar a los demás presuntos responsables. “La Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente y todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, manifestó. El oficial también aseguró que las labores policiales continuarán en el sector. “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”.

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¿Quién era Edilberto Pinilla Cárdenas?

Edilberto Pinilla Cárdenas tenía 39 años y era oriundo de Cunday, Tolima. Según la información entregada por la Policía, llevaba 19 años y cuatro días de servicio, de los cuales más de nueve años correspondían a su labor en la Policía Metropolitana de Bogotá. El intendente se encontraba vestido de civil cuando participaba en las labores investigativas relacionadas con el triple homicidio. Pinilla Cárdenas deja a su esposa y a un hijo de nueve años.

Alcalde Galán se pronunció por la muerte del intendente

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte del uniformado y expresó su solidaridad con la familia de Pinilla Cárdenas y con la Policía Metropolitana de Bogotá. “El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecución a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolívar y que sería la responsable de tres homicidios”, indicó el mandatario. Galán agregó que la instrucción entregada a la Policía es continuar con las operaciones para ubicar a los demás integrantes de la estructura señalada por las autoridades. “Mi solidaridad con la familia del intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”, expresó.

Las autoridades mantienen las investigaciones por el triple homicidio y el ataque en el que murió el intendente, mientras avanzan las acciones para determinar la responsabilidad de los capturados y localizar a los demás presuntos implicados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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