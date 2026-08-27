Asesinaron a intendente de la Sijín durante operativo por triple homicidio en Bogotá

El intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas murió la noche del miércoles 26 de agosto durante un operativo en la invasión de La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El uniformado resultó herido en un intercambio de disparos con presuntos responsables de un triple homicidio.
Pinilla Cárdenas participaba junto con otros agentes en la búsqueda y verificación de los posibles responsables de los asesinatos, que, según las autoridades, estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro médico, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.