Desde bloquear filtros de ‘cirugía estética’ hasta activarles el ‘Modo Escolar’: los 13 cambios en Facebook e Instagram para proteger a los niños

El juicio colectivo contra Meta, en donde se le acusaba de diseñar de forma deliberada sus redes sociales (Facebook e Instagram) para hacer “adictos” a los menores de edad, terminó en un acuerdo histórico entre la compañía y la justicia estadounidense, donde se deberán implementar varios cambios en estas plataformas.
Meta era acusado de engañar activamente a los consumidores y al público general al ocultar y restar importancia a los riesgos reales de seguridad que sus productos representaban para los menores.
Asimismo, denunciaron que la compañía matriz recolectaba de manera ilícita información privada de menores de 13 años sin el debido consentimiento de sus padres, lo que constituía una violación directa de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad.
Esas acusaciones desplegaron un litigio liderado inicialmente por una coalición de 29 estados de EE. UU. ante un tribunal federal en Oakland, California, y se extendió hasta involucrar a 52 fiscales generales. Este pleito se resolvió con el compromiso de Meta de pagar 16.700 millones de dólares a la coalición estatal general.
Más allá del acuerdo económico, Meta quedó obligada a aplicar profundos cambios de seguridad de forma predeterminada para menores de 18 años en un plazo progresivo de seis meses, con compromisos de vigencia de hasta 10 años.