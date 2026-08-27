Arrancó la construcción del Recreo Cultural de Guayabal, un edificio para que la gente de la comuna 15 se recree y cultive el arte

En el sector del aeropuerto local de Medellín, Enrique Olaya Herrera, acaba de arrancar la construcción del Recreo Cultural de Guayabal, una edificación para acercar la oferta cultural del Distrito a la comunidad de la comuna 15 con actividades relacionadas con arte, música, danza y recreación.
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La inversión en esta obra de infraestructura que quedará al frente del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo supera los 22.900 millones de pesos, convirtiéndose en el segundo de los cinco Recreos Culturales proyectados por la administración distrital que comienza a hacerse realidad.
El primero, localizado en el sector Primavera Norte, de la zona nororiental de la capital antioqueña, está en su etapa final de construcción, y los siguientes quedarán en Robledo, Castilla (noroccidente) y Ciudad del Río (comuna de El Poblado).