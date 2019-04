Chilena compró seguro de vida y el beneficiario era su novio: Policía

El relato

Juan Guillermo, oriundo de Puerto Parra, Santander, informó a los medios que la última vez que tuvo contacto con Ilse Amory fue el 29 de marzo en un establecimiento comercial de la calle 60 con carrera 17, en Bucaramanga. Ella lo acompañaba a comprar unos materiales para la remodelación de la casa en donde la pareja se estaba quedando, en el barrio El Cristal Bajo.

“Íbamos a conseguir unos materiales, primero pasamos por una tienda. Puse mi celular en la mesa, me entró una llamada de una mujer (la estadounidense Becky Evans, con quien Juan mantenía otra relación amorosa), entonces ella se levantó muy enojada, despechada, con una cara de rabia, molesta, intenté detenerla, pero me manoteó y me dijo que la dejara en paz. Yo me devolví a pagar la cuenta y mientras me dieron el cambio se fue”, relató el joven.

Creyendo que quizás la chilena regresaría en unas horas al inmueble antes mencionado, Valderrama Amézquita dijo que se marchó a esperarla allá. “Pensé que se había ido para la casa (en el barrio El Cristal Bajo, sur de la ciudad), pero en la casa tampoco estaba. Supuse que por el dolor se había devuelto para Chile”, agregó el ciudadano colombiano.