Así se mueven los tentáculos del clan Chagüi, de Córdoba, en Icetex

El “muelle costeño” es el apodo que los funcionarios de carrera administrativa del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) le pusieron a la sede de esa entidad en Bogotá. El particular sobrenombre obedece a que al menos cuatro de los últimos nombramientos que hicieron allá son personas de la Costa Norte de Colombia. Lo particular de esos funcionarios son sus lazos políticos con la familia Chagüi: un poderoso clan político de Córdoba.
Dos asesoras comerciales del Icetex tienen lazos familiares con el senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi Flórez —salpicado en el escándalo de corrupción en la UNGRD— y la exsenadora del Centro Democrático, Ruby Chagüi Spath. Ambos son primos por el lado paterno.
Una de estas funcionarias es Samira Sakr Chagüi (prima de Julio y Ruby), quien trabaja en la Asesoría Comercial de la regional norte del Icetex. Esa dirección territorial comprende el manejo de los departamentos de La Guajira, Magdalena, San Andrés, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.