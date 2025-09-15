¿Referendo de autonomía fiscal se hundió por orden de Álvaro Uribe?

La derrota que significó para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el hundimiento del proyecto del referendo por la autonomía fiscal de las regiones causó un nubarrón de dudas y rumores sobre posibles fisuras, tensiones y divisiones en el Centro Democrático (CD), incluso, con tintes de marcadas diferencias entre el mandatario departamental y el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad.
Aunque casi nadie habla con nombre propio del tema, varias fuentes contaron que este generó gran ruido dentro del partido por el actuar de las senadoras y precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes no dieron el sí al proyecto en la Comisión Primera, donde naufragó en el primero de cuatro debates. Tal como corroboró este medio, las dos congresistas se ausentaron antes de que se comenzara la votación para decidir si la iniciativa seguía su curso.
En cuanto el senador Carlos Fernando Motoa, coordinador ponente del proyecto, terminó de exponer la defensa del referendo por las regiones, se abrió el espacio para deliberar, pero nadie participó, ni partidarios ni detractores. “Anuncio que se va a cerrar”, dijo Alberto Benavides, vicepresidente de la Comisión, pero no hubo quién tomara la palabra. Acto seguido, el congresista anunció el inicio de la votación. Fue en ese instante que Cabal se paró y salió del recinto. Después, al ser llamadas, ni ella ni Valencia estaban en el salón para dar el voto.