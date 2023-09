Durante el aparente abuso de autoridad, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, le dijo la madre al hombre armado.

Iván Velásquez, ministro de Defensa, calificó el hecho como “sumamente grave” y prometió “drásticas” sanciones para los uniformados involucrados.

Después de que trascendió el hecho, en Tierralta hubo un consejo extraordinario de seguridad. Uno de los compromisos del Ejército, precisamente, era garantizar el arribo de las comisiones de Fiscalía, Defensoría y Procuraduría a la vereda para que investiguen lo ocurrido.

“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, fue el llamado del presidente Gustavo Petro.