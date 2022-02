Violencia en presidenciales

Tras el crudo episodio de expulsión de la UTP en la capital risaraldense, el precandidato Fajardo recopiló lo ocurrido y rechazó las muestras de violencia ante las diferencias políticas durante la contienda presidencial en el país.

El antioqueño contó que los encapuchados detonaron una papa bomba y luego lo abordaron para expulsarlo del campus e impedirle que hiciera una actividad pública. “Me dijeron que no podía estar ahí, que me tenía que ir y que no hablara. En Colombia hemos visto que le pegan tiros a candidatos presidenciales y ese capítulo no lo podemos repetir”, planteó Fajardo.

Tras la tensa situación, aparecieron voces de apoyo al exgobernador. Entre estas estuvieron las de dos de sus principales contradictores, el senador Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.

“Rechazo la acción violenta contra Fajardo. Esta violencia no respetará ni a apaciguadores ni a indiferentes. Solo se salvarán los patrocinadores del odio”, planteó Uribe.

Por su parte, el líder natural de la Colombia Humana también rechazó lo ocurrido y planteó que “la universidad debe estar abierta a todas las formas de pensamiento, lo contrario solo ayuda a establecer tiranías”. Además de estos dos dirigentes, también alzaron su voz de rechazo Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, David Barguil y Federico Gutiérrez.

Frente a esta situación, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia del Rosario, expuso que el más afectado es el debate público en tiempos electorales. “Tratar de impedir que los candidatos hagan campaña es perjudicial para la posibilidad de hacer un debate público adecuado en este marco democrático”, apuntó.

Otro agravante de este escenario hostil es que menos de 24 horas después del episodio de Fajardo apareció un nuevo brote de violencia. Esta vez en Bogotá. En la mañana de este viernes el hotel Radisson, fue objeto de ataques por parte de un grupo de encapuchados que rechazó un foro que realizaba Vox.

Tras estos hechos violentos, el presidente Iván Duque envió un mensaje de rechazo al vandalismo. “La democracia se ve amenazada cuando hay algunos que, con capuchas, quieren acallar la legítima voz en democracia de quienes deben expresar sus ideas. No importa el partido de quien lo quiera hacer, tenemos que dar esas garantías”, dijo.

En medio de este debate se conoció este jueves que Paola Ochoa desistió de ser fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández (ver Nota anexa). Esta decisión no tuvo que ver con violencia política, pero fue consecuencia de la exposición de la contienda.