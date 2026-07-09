De la Espriella declaró a “Bendito Menor” como su tercer objetivo militar en 48 horas, ¿por qué es peligroso?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró objetivo militar de su próximo gobierno a “Bendito Menor”, uno de los cabecillas de la organización criminal “los Pachenca”, también conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En un mensaje publicado en su cuenta de X, en la mañana de este jueves, el abogado se dirigió a su ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora López. “Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo. Y añadió que “les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

La solicitud del político y abogado se dio a raíz de la difusión por internet de un video grabado en las calles de Riohacha, donde “Bendito Menor” y su cónyuge “la Bebecita”, a bordo de una moto, encabezaron una caravana de motociclistas celebrando la victoria de la Selección Colombia sobre Ghana en el Mundial, el pasado viernes 3 de julio. “Bendito Menor” se llama Naín Andrés Pérez Toncel y ha cobrado relevancia en el último año, en medio de una guerra entre “los Pachenca” y el Clan del Golfo por el control territorial de varios sectores rurales y urbanos en Magdalena y La Guajira. A diferencia de otros líderes de la estructura criminal, Pérez se caracteriza por una constante exposición en las redes sociales, mostrando patrullajes ilegales, armas, camionetas, joyas y otros lujos. En su correría suele estar acompañado por su pareja Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”), quien también es integrante de la facción. Las autoridades le atribuyen masacres, secuestros y cobros extorsivos a los comerciantes, en especial en Riohacha y Albania, en La Guajira. En enero de 2026 circuló el rumor de que iba a entregarse a la justicia, pero la operación nunca se concretó, a pesar de que el Gobierno y “los Pachencha” llevan dos años en acercamientos de paz.

Este es el tercer delincuente que De la Espriella declara objetivo militar en las últimas 48 horas. Ayer, tras una reunión con las autoridades regionales en Norte de Santander, había lanzado la amenaza contra otros dos. Los señalados fueron Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). A estos últimos les dio un mes para entregarse, so pena de desatar contra ellos “todo el peso de la ley y del Estado de Derecho”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Balacera en La Guajira puso a correr a los niños de un albergue. ¿Cuál fue la razón del tiroteo? Bloque de preguntas y respuestas