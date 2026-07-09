De la Espriella y el Banco de la República se reunirán a puerta cerrada este jueves

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, sostendrá este jueves una reunión clave con la junta directiva y el equipo técnico del Banco de la República. El encuentro marcará el inicio del relacionamiento entre el Gobierno entrante y el banco central en materia de política económica. La reunión, que se desarrollará a puerta cerrada entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., contará también con la participación del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Este encuentro hace parte de la agenda que Gómez inició la semana pasada con actores relevantes del sector económico. En los últimos días ya sostuvo reuniones con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Inflación, tasas de interés y reservas, los temas centrales

La agenda de la reunión estará enfocada en tres asuntos considerados estratégicos para la economía colombiana: el comportamiento de la inflación, la tasa de política monetaria y las reservas internacionales. Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, afirmó que uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno será recomponer la relación institucional con el Banco de la República, luego de varios meses de tensiones con la actual cartera de Hacienda. Le puede gustar: ¿Quién es Miguel Gómez Martínez? El nuevo ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella “El Banco es autónonomo en sus decisiones. Claro que nos preocupa que las tasas sean altas. Pero somos conscientes que la inflación no cede”, señaló el ministro designado. El funcionario agregó que la estrategia del Gobierno entrante para contribuir a reducir la inflación estará basada en una política de austeridad y en una disminución del gasto público.

La inflación volvió a superar el 6%

La reunión se llevará a cabo apenas dos días después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informara que la inflación anual volvió a ubicarse por encima del 6%, un nivel que no se registraba desde agosto de 2024.

De acuerdo con las cifras oficiales, el costo de vida anual llegó a 6,14% en junio. Esto representa un incremento de 1,32 puntos porcentuales frente al 4,82% observado en junio de 2025. Además, el dato superó el 6,12% registrado en agosto de 2024, convirtiéndose en el nivel más alto desde entonces. Este comportamiento mantiene la presión sobre la política monetaria y refuerza la preocupación del Banco de la República por volver a llevar las expectativas de inflación hacia su meta permanente de 3%. Según las más recientes minutas de la junta directiva, el Emisor proyecta que la inflación cierre este año en 6,5%. De cumplirse ese pronóstico, Colombia completaría siete años consecutivos sin lograr regresar siquiera al rango objetivo de inflación, fijado entre 2% y 4%.

El Banco endureció recientemente su política monetaria

El repunte de la inflación ya tuvo efectos sobre las decisiones del Banco de la República. En la más reciente reunión de su junta directiva, el Emisor decidió aumentar la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, al pasar de 11,25% a 12%, con el propósito de contener las presiones inflacionarias y contribuir a que los precios retornen gradualmente hacia la meta. El encuentro entre el Gobierno entrante y el Banco de la República se convierte así en el primer acercamiento formal entre ambas partes en un contexto marcado por una inflación nuevamente al alza, tasas de interés elevadas y el reto de recuperar la estabilidad de precios sin comprometer el crecimiento económico. Entérese: Inflación en Colombia rompió el techo del 6%: IPC anual llegó a 6,14% en junio de 2026

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