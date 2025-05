En esa línea, Benedetti admitió que sabía que iba a ser nombrado, pero que luego fue adoptada otra decisión. Aunque reconoció que podría haberse presentado un cortocircuito, señaló que “finalmente lo que se debe hacer es la voluntad del presidente”.

“Me habían dicho el día anterior, pero yo estaba en Barranquilla. Estaba atendiendo un tema personal. Me enteré que habían publicado el decreto el viernes (...) después de este problema no sé si me vayan a tener en cuenta (para una próxima oportunidad)”, manifestó entre risas el funcionario.

Sumado a una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, firmada por Petro y el respectivo decreto de designación, llamó la atención que la documentación para materializar el nombramiento traía consigo una certificación del movimiento Colombia Humana que reconoce a Benedetti como militante desde diciembre de 2021. “Este certificado se expide a solicitud del compañero exclusivamente para ratificar su militancia a los 6 días del mes de mayo de 2025”, dice la certificación.

Ante ello, Benedetti explicó que “para estar encargado tiene que ser del mismo partido del presidente” y que cuando respaldó la candidatura del hoy presidente en 2020 “quedamos en que yo entraba a Colombia Humana”.

Sin embargo, sostuvo que, aunque hay una certificación, aún falta ver si hay un registro formal dentro del partido. “No basta alzar la mano y decir ‘yo soy de Colombia Humana’, sino que debe haber un registro en el computador del partido y no lo había”.