Cámara de Representantes alistará moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva: estas son las razones

Leyva tenía dos citas en el Congreso para este martes (21 de marzo). La primera, a las 9 de la mañana en el Senado para un debate de control político ; y la segunda, a las 10 a.m. en la Cámara de Representantes para responder a una proposición sobre la carrera diplomática y consular.

Es tal la discordia con el canciller que al término de la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representante s de este martes los legisladores señalaron que van a buscar aplicarle una moción de censura al diplomático, tal como lo hicieron con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Esa iniciativa, no obstante, fracasó por la aplastante mayoría del Pacto Histórico en el Congreso.

Si bien en la agenda que había enviado la Cancillería para este día se tenían contempladas las dos comparecencias, la audiencia en la Comisión Séptima del Senado se alargó y el funcionario no llegó a la cita que le había hecho la Comisión Séptima de la Cámara.

“Hay una serie de situaciones al interior de la administración de esta Cancillería que el país desconoce (...) Vemos con preocupación que los 7 millones de colombianos que hay en el exterior no se sienten representados por la Cancillería, no se les están atendiendo todas las actividades que están demandando porque el canciller se está dedicando a ser un gestor de paz y no está organizando su casa”, cuestionó la representante Sánchez.

Por su parte, el representante Vladimir Olaya Mancipe llamó la atención sobre que es “inconcebible que una cartera tan importante, hoy novena citación, el canciller no le ponga la cara a la Cámara de Representantes, cuando ustedes mismos se están refiriendo de que fue primero la Cámara de Representantes quien hizo la citación”.