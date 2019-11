Cambiarán artículo sobre fallos judiciales y educación

Jennifer Pedraza, representante estudiantil, ha señalado que el Gobierno no ha cumplido y dice que en lo relacionado con Colciencias, el acuerdo establecía que de los saldos presupuestales se destinarán hasta $300.000 millones, algo que no ocurre. Sin embargo, la ministra Angulo responde que, de los saldos, “destinaremos $78.500 millones en 2020 para la investigación en las Instituciones de Educación Superior públicas” y que el acuerdo decía que “hasta $300.000 millones”, no que esa sería la cifra fija.