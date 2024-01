El ministro de Relaciones Exteriores señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “en mi condición de colombiano solidario pediré investigar el ataque contra la esposa y la hija del presidente Gustavo Petro. El estado de Florida, donde tuvo lugar, tipifica lo ocurrido como delito ( assault )” , y agregó que espera que no haya “más atropellos cobardes”.

Cuando la menor de edad se volvió hacia la mujer, la ciudadana respondió: “ No quiero contigo nada, porque no te estoy diciendo nada”. Ante esto, Petro describió la situación como una “persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad”.

Ante lo dicho por el mandatario en redes sociales, el fiscal le respondió: “Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida”.

“Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la Constitución política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”, aclaró Barbosa en una entrevista con El Heraldo.

“Lo que sí le puedo decir es que tiene que proceder ante las autoridades en Estados Unidos, que son los encargados de determinar si eso fue una mera opinión, o si eso fue una agresión, o si eso fue sistemático. Quedé un poco perplejo porque me hacen solicitudes que no competen”, explicó el fiscal al medio mencionado.