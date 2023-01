La situación de la familia se agudizó hace unos días luego de que los médicos del hospital John Muir Health Walnut Creek, donde Paula está recluida, le dijeron a su esposo que su cáncer hizo metástasis e invadió otros órganos, con lo que su expectativa de vida se redujo apenas a un mes.

“Acabo de tener una reunión con todos los médicos, me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente... Es la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Ya médicamente en el hospital no le van a hacer nada más, me le dieron un mes de vida a mi esposa”, contó Vega, oriundo del Huila, en un video publicado en su cuenta de Instagram en el que reiteró nuevamente su petición al Gobierno de ayudarle a reunir a su familia en Estados Unidos.

La Cancillería indicó que, de acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, “ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Durán”.