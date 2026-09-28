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¡Pillado! Capturaron a colombiano que movilizaba a tres mujeres chinas hacia Panamá

Las autoridades investigan de dónde llegaron, cuál era su destino y si pasaron por Colombia.

  • Las autoridades panameñas investigan la ruta de las tres ciudadanas chinas y la posible participación de otras personas en su movilización. FOTO: Migración Panamá.
    Las autoridades panameñas investigan la ruta de las tres ciudadanas chinas y la posible participación de otras personas en su movilización. FOTO: Migración Panamá.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un colombiano fue capturado en territorio panameño luego de ser encontrado movilizando a tres ciudadanas de nacionalidad china, quienes se encontraban en situación de ingreso irregular al país. Las autoridades investigan si las extranjeras serían víctimas de tráfico ilícito de migrantes y buscan establecer de dónde llegaron y cuál era su destino.

Según la información entregada por Migración Panamá, las tres mujeres no contaban con sello que acreditara un ingreso legal al territorio nacional. Durante el procedimiento también fue identificado un ciudadano colombiano como presunto responsable de los hechos, por lo que quedó a disposición de las autoridades panameñas.

Lea más: El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados

Las investigaciones buscan establecer desde dónde viajaron las ciudadanas chinas, cuál era su destino final y si antes de llegar a Panamá hicieron tránsito por territorio colombiano. Estos datos serán relevantes para determinar las circunstancias en las que se produjo su ingreso irregular y establecer si efectivamente fueron víctimas del delito de tráfico de migrantes.

Investigan posible tráfico de migrantes

El caso se conoce en medio de los controles que Colombia y Panamá mantienen frente al tránsito irregular de migrantes por la zona fronteriza y el Tapón del Darién. Aunque las autoridades de ambos países han intensificado las acciones para combatir este fenómeno, todavía se reportan casos de personas que intentan atravesar la frontera por rutas irregulares.

Ahora serán las autoridades panameñas las encargadas de avanzar en la investigación y determinar quién estaría detrás de la movilización de las tres ciudadanas chinas. También deberán establecer las circunstancias de su llegada a territorio panameño y si existió participación de otras personas.

La información sobre un eventual paso por Colombia será otro elemento de la investigación, pues permitiría establecer la ruta que siguieron las extranjeras antes de ser encontradas en Panamá y aportar pistas sobre la posible red involucrada en el caso.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el colombiano capturado en Panamá con tres ciudadanas chinas?
Un colombiano fue capturado en Panamá después de ser encontrado con tres ciudadanas chinas que no tenían sello de ingreso legal. Las autoridades investigan si las mujeres serían víctimas de tráfico ilícito de migrantes.
¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes y cómo se investiga en Panamá?
El tráfico ilícito de migrantes consiste en facilitar el ingreso o tránsito irregular de personas en un territorio. En este caso, las autoridades panameñas investigan la ruta de las ciudadanas chinas y quién estaría detrás de su movilización.
¿Qué pasará con las tres ciudadanas chinas encontradas en Panamá?
Las autoridades panameñas deberán establecer de dónde llegaron, cuál era su destino y si transitaron por Colombia. Esa información permitirá determinar las circunstancias de su ingreso irregular y si fueron víctimas de tráfico de migrantes.
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