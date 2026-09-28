Estas son las cuentas de ahorro que más pagan en Colombia: ofrecen hasta 13,5% E.A.

Los productos de ahorro remunerado se han convertido en una alternativa para los colombianos que buscan separar dinero para una meta específica y al mismo tiempo, obtener un rendimiento por los recursos que se mantienen en las cuentas de ahorro.

La oferta ya no se contra únicamente en los neobancos o fintechs, pues la banca tradicional también han incorporado bolsillos, alcancías y otras herramientas con rentabilidad.

Es por esto que el primer lugar de las entidades que ofrecen esta alternativa lo ocupa el Banco AV Villas, el cual da hasta 13% E.A. en sus bolsillos con rentabilidad. Pero al elegir entre las diferentes opciones, no solo se debe ver la tasa para tomar la decisión, sino también las condiciones para acceder al rendimiento.

En algunos casos se exige un monto mínimo, mientras que en otros la tasa depende del plazo, del saldo disponible, del tipo de cliente o de la vinculación con determinados productos. En la de AV Villas, se debe contar con un monto mínimo de $500.000 y sujeto al cumplimiento del plazo elegido.

Por rentabilidad, luego está Dale!, la cual ofrece una tasa de 10,5% E.A. en su solución de ahorro, que permite separar recursos según diferentes objetivos y tiene una inversión mínima de $1.

Ban100 ofrece entre 6,5% y 10,5% E.A., dependiendo de las condiciones del producto. Bancolombia alcanza 10,4% E.A. en su alternativa de inversión virtual, con una tasa que varía según el monto y el plazo.

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