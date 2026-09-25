Un policía activo contra un exconvicto: la insólita pelea que se dará en la UFC este sábado

El mejor octágono del planeta, el de la UFC, ha sido testigo de múltiples peleas que pasaron a la historia de las artes marciales mixtas. Este sábado 26 de septiembre tendrá un capítulo más para la organización más exitosa de las MMA cuando se enfrenten en UFC Vegas 121 el estadounidense con orígenes cubanos Luis “The Stache” Hernández y el también americano Sedrique Dumas.
La historia viral de este enfrentamiento va más allá de la jaula, pues es una confrontación que se da a diario en las calles de Estados Unidos: la ley contra lo ilegal. Luis es un policía activo; forma parte de la oficina del sheriff (alguacil) en Miami-Dade. Con 30 años y casi una década en las fuerzas policiales, Hernández empezó a competir hace ocho años en las MMA y tan solo el pasado martes 22 de septiembre consiguió su primer contrato en UFC tras ganar en el Dana White’s Contender Series.