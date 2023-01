En la madrugada de este sábado las autoridades colombianas dieron con la captura de otros dos hombres que estarían involucrados en el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci.

La información preliminar señala que las aprehensiones ocurrieron casi en simultánea –2:20 a.m. y 2:21 a.m.– en las ciudades de Rionegro (Antioquia) y Bogotá. Los capturados serían los responsables de ejecutar la logística del crimen y de entregar el dinero a Francisco Luis Correa, señalado cerebro del homicidio.

El abogado Francisco Bernate, apoderado de la familia Pecci, le confirmó a la agencia EFE que los dos detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas, “estaban encargados de la parte logística y suministraron el dinero a Francisco Luis Correa Galeano”.

El crimen del fiscal paraguayo se cometió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena). El funcionario departía en la playa con su esposa cuando fue atacado por dos sicarios que se acercaron a él en moto acuática.

En diciembre pasado las autoridades venezolanas capturaron a Gabriel Salinas como uno de los posibles sicarios. El capturado confesó que en Medellín fue contactado por Correa para ejecutar el crimen y que este alcanzó a desembolsar un adelanto.

“Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias ‘El Monín’, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato, yo le dije que si había dinero, me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos personas más”, había relatado Salinas.

En Colombia han sido condenados Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Zabaleta, Wendre Still Scott y Marisol Londoño Bedoya como responsables del crimen del funcionario paraguayo.