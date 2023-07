La víctima era habitante de San Antonio de Táchira (Venezuela) y cruzó la frontera en busca de oportunidades laborales en la construcción. Su esposa relató que tomó la bicicleta porque no tenía para los pasajes en bus.

Entérese: Procuraduría le formuló cargos a un patrullero de la Policía por la muerte de un civil

“Me le quitaron la vida por una cicla. Él estaba sin trabajo y estaba muy preocupado. Me dijo ‘mija, láveme esta ropa para ingresar a trabajar’. Él llevaba en su maletica la comida. Yo le dije que no cogiera esa ruta, pero es que él no tenía ni para los pasajes”, detalló la mujer.

Sánchez alcanzó a ser trasladado hasta Cúcuta; sin embargo, falleció por consecuencia del impacto.

“Se está haciendo la articulación Policía judicial y la Fiscalía con el fin de adelantar la responsabilidad de la persona que cometió este hecho”, indicó el teniente Coronel Jesús Villamizar, subcomandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.