Por su parte, Pedro Nel Escobar, el abogado que representa a Ramírez en este proceso, advirtió que hasta ahora no hay testigos que hayan culpado a Ramírez en este caso .

El abogado defensor insistió en que el caso de su defendido no tiene nada que ver con el entramado de corrupción del exsenador Mario Castaño. “Es un caso totalmente diferente”, enfatizó.

Por su parte, fuentes cercanas al congresista antioqueño Lemos le dijeron a EL COLOMBIANO que el senador fue notificado de la investigación hace 7 meses, pero no ha sido citado por la Corte. Agregaron que él mismo no puede dar declaraciones “porque tiene reserva sumarial” y porque además no se debe involucrar hasta que la Corte se pronuncie.

La fuente aclaró que si bien se relaciona a varios congresistas en el expediente, el caso de Lemos es diferente y tiene que ver con un tercero que no tiene relación directa o indirecta con el tema de Ciro Ramírez.