Tribunal confirmó orden de captura contra Carlos Ramón González por corrupción en la UNGRD

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá prorrogó la orden de captura contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, dentro de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

El exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia, reapareció este jueves en la diligencia de manera virtual. La audiencia se realizó para definir la continuidad de la medida que pesa en su contra, mientras avanza el proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos.

González es señalado por la Fiscalía de haber tenido un papel en el direccionamiento de recursos y contratos de la entidad, en medio del escándalo que involucra a varios exfuncionarios del Gobierno Petro.

El exdirector del DAPRE está asilado en Nicaragua desde hace más de un año.

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