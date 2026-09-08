Drones, sensores en el cielo y muros invisibles: así era la red de búnkeres y vigilancia de ‘Bendito Menor’ para burlar a las autoridades

A escasos metros del suelo y con la vista fija en las rutas de acceso, una flota de aeronaves no tripuladas sobrevolaba el barrio 11 de Noviembre en Santa Marta, ante la posible presencia o llegada sorpresa de las autoridades al lugar. El objetivo: cuidar a ‘Bendito Menor’. Esto no era un despliegue oficial ni un operativo de seguridad ciudadana: se trataba del complejo engranaje de vigilancia electrónica ideado por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, para anticiparse a cualquier incursión armada de las autoridades para capturarlo. Le puede interesar: Amor, rosas y antorchas: así fue la lujosa propuesta de matrimonio de ‘Bendito Menor’ a ‘La Bebecita’ antes de ser abatido en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, el narcoinfluencer en redes sociales que fue abatido en La Guajira. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez

El rastreo tras abatir al cabecilla: tecnología y armas al servicio del crimen

Y es que, tras abatir en un operativo al máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, la Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa la red de refugios o búnkeres que sostenía la clandestinidad del cabecilla. Las autoridades revelaron que la estructura combinaba inmuebles estratégicos, patrullaje con drones, circuitos cerrados de televisión y redes humanas instaladas en puntos estratégicos de La Guajira y Magdalena, según información expuesta por investigadores a través de El Tiempo, este martes 8 de septiembre. Lea aquí: Alias “La Bebecita” habría llegado a un preacuerdo con Fiscalía antes de su muerte

El esquema defensivo del jefe paramilitar fue desmantelado de manera gradual tras una serie de allanamientos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Militar y la Segunda Brigada del Ejército tras haberle dado de baja. En una de las intervenciones principales en Santa Marta, los uniformados neutralizaron un centro de monitoreo equipado con cámaras de alta resolución y drones que alertaban en tiempo real sobre la presencia militar o policial en los alrededores.

Algunos de los elementos y lugares incautados que servían para la vigilancia, seguridad y escondite de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez, Dijín y cortesía Semana

Además del armamento incautado —cuatro fusiles, un rifle, una pistola traumática y cuatro miras telescópicas de precisión—, las autoridades incautaron libretas y un acta fiscal del 12 de junio de 2026. Dichos documentos detallaban las rutas de desplazamiento del capo, direcciones de predios vinculados a su círculo íntimo y registros contables que vinculaban las propiedades con la coordinación de extorsiones, homicidios y narcotráfico.

El cerco de vigilancia en Riohacha: Fachadas comerciales y anillos de informantes

La red de resguardo no se limitaba a la capital del Magdalena. En Riohacha, la seguridad de ‘Bendito Menor’ dependía de una meticulosa cobertura geográfica cerca del aeropuerto Almirante Padilla, operada por sus dos escoltas principales, quienes también cayeron durante la operación.

El primero de ellos, Keiner José Moscote Martiz, alias Casi Loco, que ejercía como vigilante territorial en el barrio Los Olivos. Según explicaron los investigadores a El Tiempo, Moscote disponía de informantes en esquinas estratégicas para vigilar el flujo de personas que ingresaban o salían de la zona contigua a la terminal aérea.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y Kevin Moscote, alias Casi Loco. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez y Dijín

Para camuflar el flujo de recursos ilícitos, figuraba como comerciante y propietario de la Cacharrería KJMM, abierta en 2022 a tres cuadras del aeropuerto, la cual reportaba 41 millones de pesos en activos para el año 2025. “Casi Loco” contaba además con antecedentes por porte de armas, delito por el cual cumplía prisión domiciliaria tras alegar ante un juez que era cazador. El segundo hombre de confianza era Orlando Javier Paternina Ricardo, quien actuaba bajo la fachada de comerciante de vehículos usados, ganadero y contratista de transporte en el barrio Buenos Aires, con registros de ingresos por 14 millones de pesos. Entérese: Fotos inéditas | De sicario a mandamás de La Guajira, el sangriento ascenso de “Bendito Menor” en la mafia

Así es la lujosa mansión donde fueron abatidos alias Bendito Menor y su pareja en Riohacha. FOTO: Cortesía video de redes sociales

Rentas cortas bajo la mira judicial

La investigación judicial avanza ahora sobre la identificación de los lugartenientes que mantenían operativas las finanzas y las rutas de escape del peligroso grupo criminal en la región. Las autoridades rastrean ahora inmuebles alquilados mediante plataformas de rentas cortas como Airbnb, que habrían servido como escondites temporales para la cúpula criminal, con el fin de iniciar los procesos de extinción de dominio sobre las propiedades.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, cuando fue abatido. FOTO: Tomada de redes sociales de Naín Andrés Pérez, Dijín, cortesía Semana y El Tiempo.

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