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De la Espriella retira a todos los delegados del gobierno anterior ante las cámaras de comercio

Los representantes de la Nación representan hasta una tercera parte de las juntas directivas de estos organismos y tienen una función especial. Esto dice el decreto.

  • El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que retira a los delegados del Gobierno Nacional ante las cámaras de comercio. Fotos: Colprensa
    El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que retira a los delegados del Gobierno Nacional ante las cámaras de comercio. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el decreto mediante el cual retira a todos los representantes del Estado de las juntas directivas de las cámaras de comercio que fueron nombrados por la administración de Gustavo Petro.

La decisión se materializó con el Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y da por finalizado el encargo de los miembros principales y suplentes designados por el Gobierno Nacional en las cámaras de comercio del país.

En el documento, el Gobierno Nacional aclara que esta medida responde al inicio del período constitucional de la nueva administración, por lo que habrá una nueva política pública en materia comercial, industrial, turística y de desarrollo empresarial regional. El retiro de estos miembros no impide que las juntas directivas de las cámaras de comercio sigan sesionando, pues se siguen manteniendo las mayorías absolutas en estos organismos.

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Los delegados del Estado ante las cámaras de comercio son un puente entre estas entidades y el Ejecutivo. Su función es la de ser voceros del Gobierno, además de ser el puente estratégico con los sectores productivos locales.

Estos funcionarios participan con voz y voto en las deliberaciones internas de las cámaras, teniendo incidencia en decisiones presupuestales, administrativas y de fomento en la creación de empresas. También son quienes deben transmitir al Gobierno Nacional las necesidades de proyectos y problemáticas que desde estos organismos se detecten.

Los delegados para las 58 cámaras de comercio que tienen presencia en los 1.103 municipios de Colombia se nombran mediante libre remoción, por lo que pueden ser removidos en cualquier momento. En el Decreto, el Ministerio aclara que la terminación de sus designaciones no constituye sanción alguna ni representa un juicio sobre la idoneidad, conducta o gestión de las personas salientes.

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La novedad fue notificada a la Superintendencia de Sociedades y ahora el gobierno de De la Espriella iniciará el trámite para nombrar a los nuevos delegados ante estos organismos que se encargan de la administración de registros públicos, la resolución de conflictos comerciales, el desarrollo y fomento empresarial y el apoyo a los gobiernos con recopilación de datos de investigación para la toma de decisiones.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró a los delegados nombrados por Petro?
La medida se fundamenta en el inicio del nuevo período constitucional y en la intención del Gobierno de establecer una nueva política pública comercial, industrial, turística y de desarrollo empresarial regional.
¿Qué funciones cumplen los representantes del Gobierno en las cámaras de comercio?
Los delegados actúan como voceros del Gobierno, participan con voz y voto en las juntas directivas y sirven de enlace con los sectores productivos. También transmiten al Ejecutivo necesidades y problemáticas identificadas en las regiones.
¿Cuántas cámaras de comercio tienen representantes designados por el Gobierno Nacional?
El decreto contempla a las 58 cámaras de comercio del país, que tienen presencia en los 1.103 municipios de Colombia. Los delegados estatales de estos organismos son funcionarios de libre remoción.
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