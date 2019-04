Así va ‘la toga’ que Moreno pidió descolgar

Luis Agudelo Suárez

Magíster en Derecho Penal

“Si partimos de la separación de las ramas del Poder Público, el presidente de la república, Iván Duque, no podría hacer mucho para atender la solicitud que el exfiscal Luis Gustavo Moreno le envió mediante la carta. Pero no debemos olvidar que quien decide sobre el principio de oportunidad es la Fiscalía, que es un órgano administrativo, sujero a la política criminal del Estado. Entonces, si bien la ley no le da competencias al presidente para interceder por el exfiscal, jerárquicamente sí tiene manera de hacerlo”.