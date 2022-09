“Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó. Yo trabajo de dama de compañía y me contactó directamente”.

A diferencia del comportamiento en contra de los policías, la joven señaló que el senador con ella siempre fue muy respetuoso y no tuvieron ninguna discusión en el instante que se transportaban desde el centro histórico hasta el hotel, lugar donde se presentó el escándalo.

Así mismo, esta mujer declaró que la discusión del senador con los policías se dio porque no la dejaron entrar al hotel. En ese momento la joven no tenía su cédula en físico, sino digital, por lo que no se le permitió el ingreso.

“No me permitieron el ingreso porque no traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20”, dijo.