Caso UNGRD: Tres implicados están en negociación con la Fiscalía

El escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se conoció hace más de dos años y aún siguen las investigaciones, juicios y negociaciones. En ese contexto, se conoció que tres de los exfuncionarios implicados iniciaron un proceso de negociación con la Fiscalía General.
Se trata del abogado Édgar Riveros Rey, procesado por intentar desviar una investigación con sobornos. Ana María Riveros, hija de Riveros Rey y contratista de la Ungrd, y Sonia Rocio Romero, cuñada de Riveros Rey, también contratista de la entidad. Según la Fiscalía, esta operación fue coordinada por Luis Carlos Barreto, entonces subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Los tres enfrentan cargos por sus presuntas actuaciones ilegales para reducir el monto de un convenio entre la unidad y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.