La discusión en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que supondría una reforma al Código Electoral se tornó acalorada por cuenta de unas declaraciones de la congresista Catherine Juvinao. Según ella, el Gobierno estaría “pagándole favores” al registrador Alexánder Vega.

“¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”, fueron los señalamientos de la representante Juvinao en la Comisión Primera de la Cámara.