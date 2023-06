Cese el fuego con ELN podría frenar las balas, pero no las extorsiones

El Gobierno Nacional y el ELN pactaron los lineamientos para un cese el fuego bilateral, luego de tres rondas de negociaciones, un intento fallido de tregua y desacuerdos que por poco llevan al traste, una vez más, los acercamientos con esa guerrilla sexagenaria.

El acuerdo contempla restricciones para los combates, emboscadas, operaciones de captura y ofensivas territoriales; sin embargo, no prohibe otras acciones del ELN que también afectan a la población civil, como las extorsiones, “impuestos revolucionarios”, el narcotráfico, abigeato, usurpación de tierras y reclutamiento, entre otras.

Así quedó explícito luego de unas declaraciones que “Pablo Beltrán”, el jefe de la delegación elena, entregó a la prensa después del evento.

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí”, señaló, y frente a los secuestros extorsivos, que él denominó “retenciones”, aclaró que “si no son necesarias, no se harán”.

Características del cese

El anuncio, considerado histórico, se realizó ayer en La Habana (Cuba), donde las delegaciones de ambas partes cerraron el tercer ciclo de conversaciones. Al evento asistieron, además de los delegados de paz, países garantes e invitados internacionales, el presidente Gustavo Petro y Eliécer Chamorro Acosta (“Antonio García”), el comandante de los subversivos.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, leyó el comunicado conjunto en el cual se especificaron las condiciones del cese el fuego, que tendrá cobertura nacional y una duración inicial de seis meses.

La tregua se realizará en varias etapas, iniciando con un periodo de alistamiento (de junio 9 a julio 5) en los territorios, que incluirá la creación de un canal de comunicación entre los bandos, por medio del delegado del secretario de Naciones Unidas en Colombia.

Una vez realizadas dichas verificaciones, el 6 de julio se dará la orden del cese de operaciones ofensivas, con un periodo de instrucción pedagógica para las tropas.

El 10 de julio, según el documento, habrá una reunión plenaria de todos los miembros de la mesa de diálogos para hacer ajustes y aprobar los protocolos del cese y los mecanismos de verificación del cumplimiento.

El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del cese el fuego durante 180 días, con posibilidades de prorrogarlo.