A Chiribiquete le quedan dos años de vida si la deforestación no para

“A lo largo de tres décadas de investigación, nunca me sentí cómodo con dar a conocer la existencia de Chiribiquete y todo lo que tenía por dentro. La angustia era porque sabía de la incapacidad para protegerlo adecuadamente. Cuando era director de Parques Nacionales, para mí, siempre fue un dilema cómo preservarlo porque rebasaba, con creces, la capacidad del Sistema de Parques Nacionales. Aunque la infraestructura no existe, le dijimos a la Unesco que éramos capaces de protegerlo y, gracias a eso, se fueron convencidos”, explica Castaño-Uribe.

La agonía del gigante de 4 millones de hectáreas. La pena de no preservar sus 708 especies de plantas. La zozobra de no saber nada de sus 209 variedades de mariposas. Chiribiquete y su pena.

¿Qué pasa con el parque?

“Estamos en un momento lamentable de la gestión de Chiribiquete porque perdimos el horizonte, la capacidad de seguir adelantando el fortalecimiento de nuestras capacidades, entre otras cosas, porque todo iba de la mano con el Acuerdo de Paz. No debemos olvidar que, en su periferia, han estado grupos insurgentes que han visto en la selva su sitio de protección. Ellos, durante mucho tiempo, ejercieron un control que ya no existe. Lo protegían especialmente de la deforestación”.

¿Cómo lo hacían?

“Estos grupos terminaron protegiéndolo al implantar restricciones. El proceso de paz empezó a generar expectativas muy inconvenientes, aceleró las dinámicas campesinas, pero, especialmente empresariales, que han sido alimentadas en los últimos tres años con capitales ilegales, en los que el interés es lograr una deforestación extensiva de la selva con cultivos de coca, ganadería extensiva y vías”.

¿Se arrepiente de haberle contado al mundo que existía Chiribiquete?

“(Silencio). Lo más lamentable es que la única forma de proteger a Chiribiquete hoy es contar la historia. No estamos ni en manos de la insurgencia ni de los indígenas ni de las instituciones, que tienen muchas limitaciones. La defensa está en una sociedad civil que se apersone y, no lo hará, si no entiende lo que hay. Lo que logré al mantener una serie de información con mucha restricción hoy no nos sirve porque el posconflicto nos abrió una dinámica que no podíamos imaginar. Se desbordó, fue muy inconveniente. La única manera que tenemos para proteger el parque es a través de una estrategia de socialización y de educación”.

¿Quién está detrás de la tala?

“Empresarios de lo ilegal. Mire, la deforestación ya tocó el parque y tenemos varias extensiones absolutamente devastadas. ¡Hay que parar la destrucción de Chiribiquete!”.

¿Qué pasa si la Unesco se da cuenta?

“Colombia entra en un proceso de cuestionamiento. Chiribiquete será el área de protección, reconocida por la Unesco, más rápida puesta en entredicho en la historia del mundo y nos pondrán el parque en la categoría de área crítica amenazada. Es absurdo”.

¿Qué le dice el Gobierno?

“He hecho todos los esfuerzos por llamar la atención de las autoridades. Las respuestas son absolutamente inconvenientes, no hay compromiso. Entiendo que el país tiene prioridades enormes, pero Chiribiquete no se puede descuidar. Tengo la esperanza de que el Gobierno intervenga para disminuir las tasas de deforestación, de lo contrario, veo muy amenazado el patrimonio del país y su credibilidad frente a todos los acuerdos internacionales”.

¿Qué puede ocurrir?

“Si la dinámica de destrucción que estamos observado en Chiribiquete no se frena de forma inmediata a este parque no le quedan dos años de vida. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, minuto a minuto, para lograr parar con esto. Se necesita el apoyo de la empresa y de la sociedad civil”.

¿Cuántas hectáreas se deforestan?

“Dentro del parque es muy incierto saber cuántas hectáreas talan al día. En Caquetá y Guaviare se están deforestando 25 hectáreas diarias, algo así como 200 estadios de fútbol. Esto es horrible. Vivo en agonía permanente”.