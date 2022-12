Keralty –grupo al que pertenece la EPS– aseguró que el grupo cibercriminal autodenominado RansomHouse se apropió de 0.7 teras (700 gigas) de información sensible de la entidad, como anticipos de pagos y los datos personales de sus colaboradores y de sus afiliados.

Por otro lado, en rueda de prensa, el CEO de Keralty, Sergio Martínez, manifestó que no han tenido ningún contacto con los ciberdelincuentes ni que hayan sido víctimas de extorsión por parte de ellos.

No obstante, en la misma rueda de prensa un experto en seguridad cibernética de Keralty contó que el modus operandi de estos grupos es utilizar el robo de información “para obtener dinero de las víctimas mediante el uso de la amenaza por no poder acceder a la información con el fin de pagar un rescate”. Y añadió que también utilizan un “vector de ataque para robar datos confidenciales y así extorsionar para no divulgarlos”.

Por otro lado, RansomHouse expresó que desde que hicieron el hackeo los contactó un representante de la empresa, a quien señalan de haber filtrado el ciberataque, y que a pesar de no aceptar una negociación, “van todos los días al chat y se quedan callados”.

Además, revelaron que “estas empresas suelen contar lo que está por encima de la ley y están listas para permitir la fuga de datos personales, (porque) no piensan en el cliente”.

Así mismo, Camilo García, bloguero especializado en ciberseguridad que estrevistó a este grupo ciberdelincuencial, le contó a este diario que la publicación de estos archivos fue “una forma de presionarlos porque al hacerse públicos existe una gran presión sobre ellos”.