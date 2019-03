Cinco buses en Santander se quemaron en un incendio

Un incendio registrado en la mañana de este domingo afectó a cinco buses de Metrolínea que se encontraban estacionados en el parqueadero-taller, ubicado en el anillo vial de Floridablanca, departamento de Santander.

Metrolínea confirmó que cinco vehículos de la empresa MetroCinco Plus resultaron afectados por el incendio registrado pasadas las 5:30 de la mañana de este domingo. La compañía señaló que dichos buses no se encontraban en operación, por lo que no se afectó el servicio.

El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca se trasladó con tres máquinas para controlar la emergencia.

Las razones por las cuáles se originaron las llamas aún no se han esclarecido. Las autoridades investigan el hecho.

A esta hora el sistema de transporte opera con normalidad.