Cinco visiones del fallo sobre el uso del glifosato

El gobernador de Nariño, Camilo Romero , expresó por qué no se debe volver a las aspersiones: “El glifosato causa daño, ya Colombia lo reconoció cuando le pagó a Ecuador 15 millones de dólares por los daños causados entre 2004 y 2014. No ha sido efectivo, en Nariño asperjaron con 3,7 millones de litros de glifosato en 10 años y los cultivos pasaron de 13.800 hectáreas a más de 17.000. Además, es más costoso fumigar ya que cuesta 72 millones de pesos por hectárea, mientras sustituir, que es la solución, cuesta 36 millones, pero el Gobierno no ha querido cumplirles a los campesinos, y eso lo exigió la Corte”.

“La Sala Plena reiteró las seis condiciones previamente establecidas, con las cuales se debe ponderar si es posible hacer o no uso del glifosato, señala que esa valoración no requiere certeza sobre si se causa o no el daño ambiental o a la salud, y en todo caso reitera que se debe cumplir el Acuerdo de Paz, eso implica que el glifosato sea la última opción y no la primera, como la concibe el Gobierno. Esperamos que la sentencia dé mayor claridad sobre cómo se ponderan estos tres criterios”, manifestó Juanita Goebertus, congresista y asesora del Gobierno en los diálogos de Paz en La Habana.