Clan del Golfo y ELN secuestran auxiliares de enfermería en Antioquia y Bolívar: radiografía de la preocupante situación

Para su sorpresa, la pequeña no estaba en la entrada. Cuatro hombres en dos motos, dos de ellos armados, le dijeron al enfermero que tenía que acompañarlos, y Giovanni, que conoce cómo se mueve la guerra en Valdivia (Norte de Antioquia) y sabe que negarse es aceptar un boleto gratis al cementerio, no tuvo otra opción que subirse a una de las motos en medio de dos hombres vestidos de negro.

Ese día, luego de los combates, los guerrilleros buscaron personal de salud que les ayudara a atender los heridos, y aunque esta guerrilla tiene personal capacitado en enfermería, tuvieron que reforzarse con personal externo, pues los heridos fueron muchos “y no tenían como atenderlos. Entonces, se llevaron gente que no tenía ni idea de curar heridas, como visitadores o los que levantan las encuestas para afiliar a las personas al sistema de salud”, le explicó una fuente de Inteligencia Militar a EL COLOMBIANO.

Pese a las pocas denuncias, el personero de Valdivia, Didier García, manifestó que no han recibido alertas de los secuestros. “Que yo sepa, aquí no se ha manifestado eso por parte del personal de la misión médica. No hay denuncias formales. La misión médica ha tenido dificultades, pero no tenemos conocimientos de que los obliguen a ir a atender heridos. Para mí esto es falso”, dijo.

Así mismo, desde el Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), de Antioquia, le dijeron a este medio que no han recibido los reportes de los hospitales sobre esta novedad; y la secretaria de Salud de Antioquia, Ligia Torres, también dijo no tener conocimiento sobre estos secuestros.

EL COLOMBIANO intentó contactar al comandante de la Séptima División del Ejército, pero desde la entidad expresaron que no tenían información sobre lo que ocurre con el personal médico en el Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia.

“¿Y quién va a denunciar?”, expresó una auxiliar de enfermería del Nordeste. “Es ponerse la lápida en el cuello y esta gente no perdona”, dice mientras ruega que su nombre no salga en esta publicación.

Lo mataron en vereda de remedios

El 17 de octubre de 2022, en el sector conocido como la Y, una vía que comunica las veredas El Carmen y Mina Nueva, en Remedios (Antioquia), fue hallado el cuerpo sin vida de Johnny Stivent Londoño. Era enfermero del Comité de Salud del corregimiento Carrizal, ubicado en este municipio de Nordeste antioqueño. Pobladores indicaron que fue asesinado por un grupo armado.