¡Nacional quiere seguir mandando! Y DIM va con todo por su primera victoria en la fecha 2 de la Liga

El torneo de finalización continúa este fin de semana con la segunda fecha del campeonato. Atlético Nacional llega como líder tras una sólida victoria en Manizales, mientras que Independiente Medellín buscará recuperarse luego de un empate en casa y el descontento de los hinchas.

Los antioqueños tendrán partidos importantes este sábado 19 de julio. Nacional recibirá a La Equidad en el Atanasio Girardot, mientras que el DIM visitará a Boyacá Chicó en Tunja. Aunque jugará con normalidad, la segunda fecha viene con algunas novedades y partidos aplazados, aquí le contamos cuáles son.

Aunque la fecha dos comienza el viernes 18 de julio con Unión Magdalena Vs. Llaneros (6:00 p.m.) y el actual campeón Santa Fe Vs. Tolima (8:10 p.m.), los equipos antioqueños no jugarán hasta el sábado 19 de julio, de la siguiente manera.

