En ese contexto, ambos han tenido choques en el escenario público y privado, y López dejó claro que no dará el brazo a torcer en su decisión de no parar las obras de la primera línea del Metro de la capital.

Y es que aunque López no mencionó directamente al presidente , está claro que entre ambos hay serias diferencias porque Petro no está de acuerdo con hacer la primera línea elevada y la alcaldesa se ha mantenido firme en seguir con las obras que están en marcha.

“La primera línea del Metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Me han amenazado la guerrilla, los políticos corruptos, los paramilitares y nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto que por proteger el Metro de Bogotá”, dijo la mandataria capitalina.

Sin mencionar al presidente, López además dejó claro que no cederá a su pretensión de frenar las obras de la primera línea, como en un momento se conoció para pedirle a los constructores chinos que evaluaran la posibilidad de hacer la obra subterránea.