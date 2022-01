Solo quedan 8 días: las claves para inscribir su cédula para votar

Trámite sin costo

EL COLOMBIANO le explica qué debe tener en cuenta para participar en una de las máximas expresiones de la democracia: el derecho de todo ciudadano a elegir vía voto popular a sus representantes. Lo primero a tener en cuenta es que inscribir su cédula vía internet o en persona no tiene costo alguno.

Si lo va a hacer de forma presencial, en cada punto estará un funcionario de la Registraduría que le pedirá su cédula y algunos datos personales. Y después de que le dé a conocer su nuevo puesto de votación, le dirá que en unos días le llegará la confirmación al correo que dictó.

Para ese trámite, aparte a la Registraduría, en el departamento hay otros 10 puntos disponibles, la mayoría ubicados en centros comerciales.

En el caso de que elija hacerlo por medio de la aplicación o por la página web, debe leer con atención el paso a paso. En este punto hay que resaltar que, tras la reciente caída en el sistema, la Registraduría decidió deshabilitar la identificación biométrica.

Otras recomendaciones

Una de las dudas que más ha sobresalido desde que empezó la inscripción de cédulas el pasado 13 de marzo, es que si quien no lo haga podrá votar.

Eso depende, puesto que el no inscribirse no se traduce necesariamente en no poder ejercer el derecho. Si no ha cambiado de ciudad y puede seguir votando en el puesto que lo suele hacer, no debe realizar este procedimiento. Usted ya está registrado.