Bogotá tiene uno de los 10 mejores colegios del mundo: así puede votar por el colegio colombiano

La educación pública colombiana volvió a recibir un reconocimiento internacional. El colegio Las Margaritas IED, ubicado en Bogotá y operado por Alianza Educativa, fue seleccionado como uno de los 10 mejores colegios del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, considerados entre los galardones más importantes para instituciones educativas a nivel global.
La nominación corresponde a la categoría Supporting Healthy Lives (Fomentando Vidas Saludables), que reconoce a los colegios que promueven el bienestar físico, emocional y mental de sus estudiantes mediante estrategias innovadoras.
El reconocimiento se basa en un modelo educativo que prioriza el bienestar socioemocional, el cuidado de los estudiantes y la resolución pacífica de conflictos. Según la información entregada por la institución, esta estrategia ha permitido reducir en un 85% las situaciones críticas de convivencia escolar, fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos y convertir al colegio en un referente de innovación educativa.