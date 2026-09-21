Video | Este es el emotivo video que Atlético Paranense publicó para desearle suerte a Kevin Viveros en la Selección Colombia

Precisamente, antes de viajar a la concentración con al Tricolor en Estados Unidos, el colombiano recibió otra sorpresa y es que su club le preparó un video en el que registraron todo su día, antes del viaje, en la despedida con su familia, organizando la maleta y recibiendo el amor de su esposa y sus dos hijos, quienes le desearon mucha suerte.

El delantero Kevin Viveros, nacido en Buenaventura, ha publicado varios videos en redes sociales, agradeciendo el momento que está viviendo en el fútbol brasileño y por su llamado a la Selección Colombia.

Viveros, quien tiene 26 años y pasó en el fútbol colombiano por América, Atlético, Leones, Deportivo Cali,La Equidad y Atlético Nacional, en el fútbol internacional también ha sumado minutos en el Carabobo de Venezuela y actualmente, en el Atlético Paranaense.

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Con Atlético Nacional logró tres títulos: Copa Colombia 2024, Torneo Finalización 2024 y Superliga 2025.

En sus mensajes, Viveros ha manifestado la emoción de lo que está viviendo, sobre todo por cumplir su sueño de ser llamado a la Selección Colombia.

Hay que recordar que los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo disputarán tres partidos amistosos en Estados Unidos ante las selecciones de México, Perú y Paraguay.

El primer duelo será este sábado, 26 de septiembre, ante México, a las 8:00 de la noche. Luego ante Paraguay el 2 de octubre y finalmente contra Perú el 6 del mismo mes.

Este es el primer ciclo en la nueva etapa de Lorenzo, quien renovó con Colombia tras el Mundial de Norteamérica y con miras a lo que será la Copa América y el arranque de las Eliminatorias.

Entre la lista de debutantes que llamó Lorenzo también están Aldair Quintana, Camilo Durán, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Kevin Andrade, Matías Orozco, Royer Caicedo, Samuel Velásquez y Kevin Viveros.