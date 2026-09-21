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Video | Este es el emotivo video que Atlético Paranense publicó para desearle suerte a Kevin Viveros en la Selección Colombia

Los jugadores convocados por Néstor Lorenzo ya empezaron los trabajos en Estados Unidos.

  • El delantero Kevin Viveros, quien será debutante en la Selección ya llegó a la concentración de la Tricolor en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FCF
    El delantero Kevin Viveros, quien será debutante en la Selección ya llegó a la concentración de la Tricolor en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El delantero Kevin Viveros, nacido en Buenaventura, ha publicado varios videos en redes sociales, agradeciendo el momento que está viviendo en el fútbol brasileño y por su llamado a la Selección Colombia.

Precisamente, antes de viajar a la concentración con al Tricolor en Estados Unidos, el colombiano recibió otra sorpresa y es que su club le preparó un video en el que registraron todo su día, antes del viaje, en la despedida con su familia, organizando la maleta y recibiendo el amor de su esposa y sus dos hijos, quienes le desearon mucha suerte.

Viveros, quien tiene 26 años y pasó en el fútbol colombiano por América, Atlético, Leones, Deportivo Cali,La Equidad y Atlético Nacional, en el fútbol internacional también ha sumado minutos en el Carabobo de Venezuela y actualmente, en el Atlético Paranaense.

También le puede interesar: Los elegidos por Néstor Lorenzo ya trabajan en Estados Unidos; ¿quiénes están?

Con Atlético Nacional logró tres títulos: Copa Colombia 2024, Torneo Finalización 2024 y Superliga 2025.

En sus mensajes, Viveros ha manifestado la emoción de lo que está viviendo, sobre todo por cumplir su sueño de ser llamado a la Selección Colombia.

Hay que recordar que los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo disputarán tres partidos amistosos en Estados Unidos ante las selecciones de México, Perú y Paraguay.

El primer duelo será este sábado, 26 de septiembre, ante México, a las 8:00 de la noche. Luego ante Paraguay el 2 de octubre y finalmente contra Perú el 6 del mismo mes.

Este es el primer ciclo en la nueva etapa de Lorenzo, quien renovó con Colombia tras el Mundial de Norteamérica y con miras a lo que será la Copa América y el arranque de las Eliminatorias.

Entre la lista de debutantes que llamó Lorenzo también están Aldair Quintana, Camilo Durán, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Kevin Andrade, Matías Orozco, Royer Caicedo, Samuel Velásquez y Kevin Viveros.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué equipos ha jugado Kevin Viveros a lo largo de su carrera?
Kevin Viveros ha jugado en seis clubes del fútbol colombiano (América de Cali, Atlético F.C., Leones, Deportivo Cali, La Equidad y Atlético Nacional) y en dos internacionales (Carabobo de Venezuela y Atlético Paranaense de Brasil).
¿Cuántos títulos ha ganado Kevin Viveros y con qué club?
Kevin Viveros ha ganado tres títulos en su carrera, todos logrados con Atlético Nacional: la Copa Colombia 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga 2025.
El primer partido confirmado de la Selección Colombia es contra México este sábado 26 de septiembre a las 8:00 p.m. Los otros dos rivales programados para esta gira por Estados Unidos son Perú y Paraguay.
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