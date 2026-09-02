Alarma por ola de violencia: Colombia suma 204 atentados con explosivos en 2026

El país atraviesa un punto de quiebre debido a la ola de violencia promovida por grupos criminales que tienen injerencia en gran parte del territorio colombiano. El más reciente hecho violento se presentó en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, luego de que detonaran 80 kilos de explosivos instalados en un vehículo frente a una estación de Policía. La situación generó zozobra, pues ocurrió en plena vía pública, en presencia de civiles y a las 11:15 de la noche del lunes. Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas, mientras que un policía perdió una de sus piernas.

El coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, mencionó que el ataque fue dirigido contra la Estación de Policía de Los Patios. También señaló que el ataque habría sido ejecutado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Quienes delinquen en esta zona del país, en Cúcuta, es el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Estos son los grupos criminales que delinquen acá y a quienes nosotros estamos señalando particularmente, de acuerdo con las investigaciones y los trabajos de inteligencia”, dijo el comandante, quien añadió que este grupo tiene injerencia en la zona urbana de Cúcuta y en otros sectores de Norte de Santander.

Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander. FOTOS: Capturas de video

Este caso elevó a 204 el número de atentados con explosivos registrados en lo corrido de 2026 en Colombia, según reveló El Tiempo. Hasta el 30 de julio, las autoridades habían contabilizado 174 atentados y, durante agosto, se registraron al menos 30 más, de los cuales 15 ocurrieron durante el mandato de Abelardo de la Espriella.

El suroccidente del país fue la región más afectada por las acciones de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentró al menos 75 atentados, un gran número de ellos en el Catatumbo, según reveló el medio citado. También van siete sedes de la Policía y el Ejército que han sido blanco de ataques durante la primera semana del gobierno de De la Espriella. Estas acciones tuvieron lugar en Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar, y dejan un balance de dos muertos y 25 heridos. Los ataques fueron atribuidos a miembros del ELN y a las disidencias de las Farc. Esta seguidilla de atentados con explosivos y otros artefactos sería una respuesta a las diferentes operaciones militares realizadas desde el final del mandato de Gustavo Petro y el inicio del de Abelardo de la Espriella.

Precisamente, De la Espriella informó este miércoles que el Ejército Nacional neutralizó una “posible acción terrorista del ELN” en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Durante la operación, las autoridades localizaron un vehículo robado que tenía material explosivo en su interior. “¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, indicó el mandatario. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas