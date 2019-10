No hay información de infiltración de disidentes de Farc en Ecuador: Cancillería

Luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, asegurara que disidencias de las Farc están infiltradas en la ola de protestas y desmanes que se han presentado en ese país, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que no ha recibido notificación al respecto por parte de la diplomacia ecuatoriana.

Según el Canciller, desde que inició la situación de orden público en ese país, Colombia ha tenido comunicación permanente con la diplomacia y le ha brindado el apoyo necesario a ese Gobierno, pero no ha sido informado de esta situación que anunció el mandatario del vecino país.

“Yo no quiero ponerme a especular, no tengo ninguna información concreta, no es un asunto que hayamos tratado a mi nivel con el señor canciller ecuatoriano, de manera que prefiero guardar silencio sobre ese punto en concreto”, dijo Trujillo.

El jefe de las relaciones internacionales agregó que si se llega a identificar la situación habrá un pronunciamiento de parte del Gobierno colombiano y se tomarán las acciones que se consideren necesarias.

Este jueves, la Cancillería colombiana informó que fueron restablecidos los servicios de los consulados en Ecuador, a excepción del ubicado en Quito, debido a los problemas de movilidad que aún se presentan en la capital de ese país a causa de la situación de orden público de los últimos días.

De esta manera, se reactivaron los canales de contacto para recibir solicitudes de asistencia de los connacionales y sus familiares que puedan verse afectados, sin embrago, la entidad informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de ningún colombiano herido o fallecido.

Según la entidad, los consulados de Colombia en Ecuador están atentos para brindar la asistencia que se requiera y se recomienda a los connacionales que se encuentren en este país atender las instrucciones de las autoridades locales y extremar las medidas de seguridad.

Desde hace varios días se han presentado fuertes manifestaciones en el país vecino luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles.