Juan Fernando Quintero rompió el silencio y dijo cuál es su futuro: “En América me dijeron que no podían contar más conmigo”

El antioqueño, quien viajó a Italia tras el final de los cuadrangulares, dijo en el programa que, “teníamos que venir a Italia por un tema de papeles de mi hija. La verdad que estoy lejos, pero me han mandado noticias de cuando uno no está. En Colombia toca salir todo el tiempo a desmentir cosas y eso nunca ha sido lo mío ”.

Quintero sostuvo que la filtración de información ha hecho que el hincha del América esté confundido con su situación y que siempre ha estado en disposición no solo de llegar al América, sino facilitar el tema económico, pues para jugar en el rojo tuvo que pagar el 40% de la ficha para ir a América.

Sobre su presente y futuro Quintero mencionó que tiene contrato con América, y que por ello no escucha ofertas de nadie, pero que es consciente que, desde el club le dijeron que no pueden contar con él, al parecer, por la situación económica y por eso su presente y futuro no está claro, no sabe dónde va a jugar el segundo semestre.