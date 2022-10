Contagios han bajado, pero la OMS mantuvo emergencia internacional.

Pese a que los contagios y las muertes por covid-19 en Colombia y el mundo vienen en picada en los últimos meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió mantener la emergencia sanitaria internacional por esa enfermedad. En Colombia se ha registrado un franco descenso en la circulación del coronavirus, pese a que las autoridades retiraron hace varios meses distintas medidas que en su momento mitigaron las infecciones, como el uso obligatorio del tapabocas o las restricciones de aforo en lugares públicos. (Siga leyendo: OMS mantuvo la emergencia internacional por el covid-19, ¿qué significa?). De acuerdo con los datos de Our World in Data –un proyecto de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que vigila el comportamiento de la pandemia– el país está reportando datos inéditos de contagios y fallecimientos. El descenso es tal, que no se documentaban cifras tan bajas desde que se reportaron los primeros contagios provocados por el coronavirus, en marzo de 2020. Por ejemplo, el promedio semanal de infecciones que se registró el pasado 13 de octubre fue de 9,14 por millón de habitantes (ver gráfico). En julio pasado fue de 459,4 y en los peores momentos de la pandemia, como en el tercer pico de 2021, llegó a situarse en promedios de 4.100 contagios semanales por millón de habitantes.

Pero tal vez la cifra de fallecidos es la que más esperanzas despierta. En junio de 2021, el país llegó a reportar más de 4.700 muertes semanales. En el último reporte, registramos 13 fallecimientos, que si bien no dejan de ser lamentables muestran que el virus ya no tiene una letalidad comparable a la que tuvo en otros momentos del pasado reciente. “Para que este esfuerzo se pueda mantener con el tiempo, necesitamos trabajar en varios niveles. Por un lado, conservar las medidas de autocuidado, pero además de eso tener presente la vacunación”, indicó el epidemiólogo Carlos Reina. Agregó que aún hay un porcentaje de la población colombiana que no se ha aplicado su primera dosis anticovid, tiene su esquema de vacunación incompleto o no se ha inyectado la dosis de refuerzo, pese a que la necesita.

“Varios estudios han mostrado que la inmunidad va disminuyendo con el tiempo, por lo cual es sumamente importante aplicarnos las dosis de refuerzo”, puntualizó el experto. Pese a todo, la vacunación contra el covid-19 también ha bajado el ritmo.. Tanto es así, que el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el cual les pidió a las EPS mejorar su gestión. De hecho, señalaron que en los últimos reportes el país no ha podido superar el umbral de las 200.000 inyecciones. De hecho, la última semana tuvo un descenso histórico, pues solo registró 105.368 dosis anticovid aplicadas. “Es necesario que las EPS realicen su trabajo de prevención, busquen a la población y la inviten a vacunarse, pues son estas entidades las que tienen la información de quiénes se vacunaron, quiénes les faltan y si ya tiene refuerzo o no”, indicó María Belén Jaimes, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Minsiterio de Salud. No obstante, la oposición ha criticado con fuerza a la ministra de Salud, Carolina Corcho, porque antes de llegar al Gobierno había sido una dura crítica del Plan Nacional de Vacunación (PNV) contra el covid-19 que ejecutó la administración anterior. ¿Y la viruela del mono? Mención aparte merece la situación que está viviendo el país con la circulación de la viruela del mono. Aunque no es un virus comparable con el SARS-Cov2, que puso en jaque al mundo durante varios meses, sí ha provocado preocupación internacional. De hecho, igual que con el covid, la OMS también le dio el calificativo de emergencia de salud pública de importancia internacional. No obstante, este tipo de viruela no llega a ser tan peligrosa como el covid: no es supercontagiosa y sus tasas de mortalidad son mucho más bajas.