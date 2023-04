Comisión del Congreso analizará la repatriación de viejos capos extraditados

“Miles de colombianos detenidos en el exterior y sus familias sufren grave situación humanitaria. El Gobierno debe auxiliarlos”, expresó Correa, y propuso crear una subcomisión del Senado para estudiar la posibilidad de repatriar a varios detenidos.

Entre los casos que se expusieron, están los de Simón Trinidad, miembro del antiguo Secretariado de las Farc, quien paga 60 años en EE.UU.; también el de Miguel Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali, sentenciado a 30 años; y el del citado “don Berna”.

Su hija Mónica recalcó que “él siempre ha estado dispuesto a decir la verdad, nunca se ha negado, solo que ahora en esta prisión no hay condiciones tecnológicas para que él siga diciendo la verdad. A veces piensan que él no quiere, pero la prisión no tiene las condiciones. Lo que no queremos es que se muera sin decir la verdad”.

Murillo está en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, y la familia está pidiendo su traslada a una de La Florida, con mejores condiciones.